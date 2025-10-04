L'Inter va a caccia della quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Per centrare l'obiettivo serve conquistare tre punti contro la Cremonese dopo che nelle scorse settimane sono arrivati i successi contro Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga: vincere permetterebbe ai nerazzurri di chiudere al meglio il mini-ciclo tra le due soste nazionali.

"Un ciclo che la banda di Chivu ha iniziato male, con la sconfitta contro la Juventus e dubbi e incertezze che ne sono conseguiti - ricorda il Corriere dello Sport -. Poi, però, la squadra nerazzurra si è rimessa in carreggiata, vincendo le 4 gare successive, dando, al contempo, importanti segnali di crescita. Contro i grigiorossi, dunque, c’è l’occasione per chiudere al meglio e dare ulteriore continuità". Anche perché la ripresa sarà tosta e vedrà i nerazzurri cominciare con tre trasferte consecutive: quelle in campionato contro Roma e Napoli saranno infatti inframmezzate dal viaggio in Belgio, dove è in programma la sfida di Champions contro l’Union St. Gilloise.