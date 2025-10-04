"Sono un attaccante con una buona fisicità, che mi permette di abbinare tecnica e velocità". Matteo Spinaccè, incalzato dal MatcDay Programme dell'Inter nel giorno del match contro la Cremonese, si descrive così: "Mi piace non dare punti di riferimento ai difensori attaccando la profondità ma anche giocando spalle alla porta per far salire la squadra. Sono molto tranquillo e non mi faccio condizionare, in campo voglio sempre la palla, anche nei momenti più delicati. All’Inter ho imparato a muovermi anche in mezzo al campo, come prima o seconda punta. Sul piano personale, invece, sono sicuramente maturato: fare un percorso in un settore giovanile come quello dell’Inter ti dà un valore aggiunto incredibile".
L'attaccante dell'Inter U23 poi aggiunge: "Prima di una partita cerco sempre di restare tranquillo, riposare e mangiare bene. Sul pullman ascolto una playlist precisa e, durante la ricognizione in campo, faccio sempre una telefonata a mio padre. La sfida più importante della mia carriera? Giocare davanti a 40.000 tifosi del Trabzonspor, lo scorso anno nei quarti di Youth League. Il contesto era pazzesco, molto sfidante".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:32 LIVE Lazio-Inter U20, 1-0 al 70': cambi di Carbone, dentro Moressa e Pinotti
- 12:31 TS - La Super League ora tratta con la UEFA. L'obiettivo è una Champions ancora più grande
- 12:17 CdS - Chivu vuole la quinta vittoria di fila per chiudere il mini-ciclo: al rientro dalla sosta tre trasferta di fila
- 12:02 Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
- 11:48 Corsera - Chivu e l'arte della manutenzione dell'Inter. Questa stagione non sarà noiosa
- 11:33 Repubblica - Con Chivu è addio comfort zone: che differenza rispetto agli anni di Inzaghi
- 11:19 Detruyer: "Inter grande salto della mia carriera. Per me è famiglia, qualità e divertimento"
- 11:04 Scaroni: "Nuovo stadio operativo nel 2030? L'idea è quella. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi"
- 10:50 Sala: "Se Milano vuole dirsi moderna, deve ammettere che il Meazza ha i suoi anni". Poi replica a La Russa
- 10:37 TS - Chivu venerdì a Bengasi con un blocco dell'Inter U23. Sarà rinviata la gara col Renate
- 10:23 Spinaccè: "All'Inter ho imparato una cosa. La sfida più importante? Contro il Trabzonspor, contesto pazzesco"
- 10:09 Carlos Augusto: "L'Inter per me è tutto. Chivu grande allenatore, fa star bene il gruppo. A Barella ruberei..."
- 09:55 TS - Riecco Lautaro: il Toro si è sbloccato e adesso punta l'Olimpo dei goleador nerazzurri
- 09:40 Zerbin: "All'Inter ho tanti ricordi belli, da raccattapalle ho seguito l'anno del Triplete. San Siro è speciale"
- 09:26 GdS - Chivu 'vede' la vetta: un successo per volare primo per una notte. Al romeno non piace azzannare il futuro
- 09:12 Qui Cremonese - Anche Terracciano e Audero ai box: tra i pali ci sarà Silvestri. Recuperati Sarmiento e Vardy
- 08:58 GdS - Lautaro infinito, quanti partner d'attacco: da Icardi e Lukaku a Dzeko e Thuram. Ora dovrà trascinare Bonny e Esposito
- 08:43 CdS - Chivu lancia Bonny: il francese vince il ballottaggio con Esposito. Previsti altri cambi di formazione
- 08:29 GdS - Calhanoglu in forte dubbio: ballottaggio tra Frattesi e Sucic. Senza il turco il play sarà Barella
- 08:15 Preview Inter-Cremonese - Thuram ko, c'è Bonny. Chivu insiste col turnover
- 00:45 Marianella su Pio Esposito: "L'Inter sapeva fosse bravo, forse non così. E su Bonny..."
- 00:20 Under 19, Cocchi e Cerpelletti tra i convocati di Bollini per la doppia amichevole con la Scozia
- 00:00 Cresce l'Inter, cresce Cristian Chivu
- 23:49 La Lega Serie A alla 'Leaders Week London', De Siervo: "Abbiamo raccolto il grande interesse del mercato internazionale"
- 23:34 L'analisi di Bonanni: "Contento di come sta lavorando Chivu, è giovane e preparato"
- 23:20 DG Guidonia: "Seconde squadre danno un contributo al sistema, ma tra qualche anno..."
- 23:05 UFFICIALE - Luca Caldirola riparte dalla Serie D: è un nuovo giocatore della Folgore Caratese
- 22:50 Il Sassuolo esulta ancora: dopo l'Udinese, battuto anche il Verona. Il blitz al Bentegodi è firmato da Pinamonti
- 22:36 Inter, obiettivo continuità: nerazzurri alla ricerca del quinto acuto consecutivo prima della sosta
- 22:21 Effetto nuova Champions: il Barcellona pronto ad abbandonare il progetto della Super League
- 22:07 Collovati: "Difesa a zona? Sta facendo tanti danni da anni, non si capisce chi è responsabile"
- 21:52 Milan-Como in Australia, il commissario UE Micallef ribadisce il no: "È tradimento delle comunità e dei tifosi"
- 21:39 Cremonese, tifosi speciali per la rifinitura prima della gara con l'Inter: 500 bambini allo Zini
- 21:24 Under 21, Baldini rende noti i convocati per Svezia e Armenia: prima volta per Camarda
- 21:10 Amichevole con l'Inter a Bengasi, l'Atletico Madrid: "Ecco perché sarà una partita utile per noi"
- 20:55 Milano, dopo l'ok alla delibera su San Siro Monguzzi si dimette da presidente della Commissione ambiente
- 20:41 Cremonese, Baschirotto capocannoniere dopo 5 giornate: il difensore è a un gol dal suo primato personale in Serie A
- 20:27 Como, Ludi in difesa di Fabregas: "Siamo orgogliosi di lui e l'Italia deve essere orgogliosa di averlo"
- 20:13 Dezotti crede nella Cremonese: "L'Inter è fortissima, ma i grigiorossi hanno le armi per reggere"
- 19:58 Alciato presenta il libro di Mkhitaryan: "C'è tutto Henrikh, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene"
- 19:44 Le previsioni Opta sulla Champions: comanda l'Arsenal, all'Inter il 3,4% di possibilità di vittoria
- 19:29 Inter-Cremonese, a San Siro il decimo confronto diretto: l'unica vittoria dei grigiorossi è datata 10/5/1992
- 19:22 Sky - Novità dell'ultimo minuto verso la Cremonese: Frattesi pronto a partire dal 1' al posto di Calhanoglu
- 19:14 UFFICIALE - Inter-Atletico Madrid a Bengasi il 10 ottobre, arriva il comunicato del club nerazzurro
- 19:00 Rivivi la diretta! TORNA la CURVA NORD, ma QUANDO? La VIGILIA di INTER-CREMONESE: le ULTIMISSIME
- 18:52 Doppia amichevole negli USA per l'Argentina: Lautaro convocato per i test con Venezuela e Porto Rico
- 18:39 Inter-Slavia Praga, Lautaro è ancora il migliore. Podio di qualità
- 18:25 La Russa suggerisce: "Futuro di San Siro? A Milano ci sono l'Alcione, l'Inter U23, il Milan Futuro, le squadre femminili"
- 18:10 Sky - Inter-Cremonese, Bonny al fianco di Lautaro. Possibile panchina per Bastoni: la probabile formazione
- 17:56 Damiani: "Inter e Napoli le più accreditate per lo Scudetto, società forti e rose ampie"
- 17:47 Inter-Atletico Madrid, anticipo di Champions League in Libia: accordo per un'amichevole a Bengasi il 10 ottobre
- 17:41 Cagliari, Pisacane: "L'infortunio di Belotti non ci scalfirà. Balotelli? Va chiesto ad Angelozzi"
- 17:28 L'elogio di Chivu per Bonny: "Gli voglio bene, è felice anche di giocare 2 minuti. Avrà una chance dall'inizio"
- 17:13 Pochi gol dai centrocampisti, ma a Chivu interessano altri aspetti
- 16:59 Frecciata De Santis: "Fino al 2006 classe arbitrale di tutto rispetto. Oggi il livello si è molto abbassato"
- 16:45 Qui Cremonese - Sono 23 i giocatori convocati da Nicola per l'Inter: fuori Audero e Terracciano
- 16:30 Ciccarelli: "La Curva Nord sicuramente non tornerà per Inter-Cremonese. Incrociamo le dita, posso dire che..."
- 16:16 Cremonese imbattuta dopo cinque giornate di campionato: a una neopromossa non capitava dal 2012-13
- 16:02 Sky - Dybala in gruppo: probabile convocazione per Fiorentina-Roma. Dopo la sosta c'è l'Inter
- 15:48 Turchia, tre 'italiani' nella lista dei convocati di Montella. C'è anche Calhanoglu
- 15:35 Vanhaezebrouck convinto da Stankovic: "Non uscirà più dai titolari del Club Brugge. E l'Inter lo riscatterà"
- 15:21 Chivu non si sbilancia sull'11 titolare: vuole 'giocatori incazzati'. E svela quando comunica la formazione alla squadra
- 15:07 Nesta: "Lautaro tosto, ma avrei potuto marcarlo. Ronaldo? Imprendibile, una sera mi ha fatto una testa come un pallone"
- 14:52 Cremonese, ottobre è il mese di Nicola: 1,44 punti di media a partita in carriera
- 14:38 La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
- 14:24 Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione"
- 14:15 Chivu: "Per Thuram infortunio non gravissimo. Chi giocherà con Lautaro? Ho già deciso al 90%. Bonny e Diouf..."
- 14:09 SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu
- 13:54 Zielinski, la chiamata della Polonia dopo la prima titolarità con l'Inter: il centrocampista convocato da Urban
- 13:40 Stankovic in evidenza nel Bruges: arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba