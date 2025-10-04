Si chiama Reconstruction Cup il trofeo, platonico finché si vuole ma a quanto pare un traguardo ambito da Inter e Atletico Madrid al punto tale da non curarsi del calendario già affollato di suo ed anticipare la sfida di Champions League di novembre in un Paese come la Libia che, ricorda Tuttosport citando le indicazioni del Ministero degli Esteri, i viaggi sono sconsigliati, se non dettati da ragioni di necessità, lavoro o affari. La zona, garantisce il quotidiano, è comunque sicura.

La gara sarà l’occasione per i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali di mantenere il ritmo agonistico anche durante la pausa: nel caso dell’Inter, è molto probabile che Cristian Chivu porti in Libia anche diversi elementi dell’Under 23 di Stefano Vecchi, dato che la gara con il Renate in Serie C sarà rinviata, come accaduto per quella con la Virtus Verona in occasione della sosta precedente.