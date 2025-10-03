L'obiettivo dell'Inter prima della seconda sosta stagionale è chiaro: conquistare tre punti contro la Cremonese per migliorare la classifica e allungare la striscia a cinque successi consecutivi, tra campionato e Coppe. Alla vigilia della sfida di San Siro, Cristian Chivu si accomoda nella sala conferenze della Pinetina per rispondere domande dei giornalisti, ecco le sue parole:
Si parla molto spesso dell'attacco, però è un'Inter che sta ritrovando solidità difensiva.
"Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. C'è più attenzione anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento per questo perché io parto dal fatto di non subire gol, di essere una squadra organizzata, con tanta voglia di non subire".
Perché Thuram è insostituibile?
"A Cagliari è uscito dopo un'ora, aveva avuto riposo. Contro lo Slavia lo vedevo con Lautaro come coppia che avrebbe creato problemi agli avversari. Si è divertito, stava bene, poi l'infortunio è sempre dietro l'angolo. Ci dispiace perderlo, anche dal punto di vista umano perché a me onestamente interessa quello. E' un infortunio non gravissimo, servirà un po' per riaverlo con noi".
Giocherà Bonny domani? Le piace di più la PiLa o la BoLa.
"Non lo so ancora, vedremo domani. In questo momento ho solo la 'La' (Lautaro, ndr), ho un idea su chi affiancargli: al 90% ho già deciso, ma non ve lo posso dire".
Hanno giocato venti titolari, compreso Pavard.
"Ah con Pavard, sicuro che sono venti? A me ne risultano 19. Io so chi non è partito dall'inizio e me ne vengono 4. Vabbé, ma non mi interessano numeri".
Continuerà a fare turnover quando ci saranno tre partite a settimana. E ci sarà sempre l'alternanza tra i portieri?
"Per me non esiste il solito, esiste la normalità. Non ho scaramanzie, non vedo fantasmi, faccio ciò che è giusto nella gestione di un gruppo. Non esistono regole nel calcio, beato chi la pensa diversamente. Non esistono limitazioni, serve l'apertura mentale per andare oltre. Io non ho paura di questo. Non esiste una regola per cui un portiere giochi in Champions o in campionato, ma i miei giocatori devono meritarsi la chance. Dipenderà dalle mie sensazioni, io non voglio egoismo ma la massima disponibilità. Ancora con la formazione? Si vedrà domani".
Faccio un altro giochetto...
"Chiamo io Nicola... Non ho niente da nascondere. I giocatori devono sentirsi responsabili, io non ho regole per dire la formazione. Mischio sempre le cose in allenamento per farli sentire importanti. Magari qualcuno era incazzato pensando di non giocare, io lo voglio così. Nessuno deve sentirsi a suo agio, a volte la formazione la dico il giorno prima, a volte la mattina. Finora l'ho detta tre ore prima della partita".
La condizione fisica è migliorata, è questo un segreto del rendimento dell'ultimo periodo?
"La condizione è importante, ma io non ho mai cercato scuse anche se abbiamo fatto la preparazione 'corta'. La squadra è riuscita a dare continuità alla prima partita. Andando avanti, la brillantezza migliora, poi però c'è anche il rischio di infortuni. La squadra si allena bene, anche di più delle regole del calcio. Spesso litigo anche col preparatore atletico su determinate cose. Siamo uno staff che ha una certa sensibilità che sa come e quando fare certe cose: i giocatori si sono calati subiti nella nostra metodologia".
Che partita ti aspetti domani?
"La Cremonese è una squadra fisica e organizzata, che conosce i suoi limiti con l'ambizione di salvarsi. Nicola si intende di questa categoria. ha dato mentalità. Hanno giocatori con una certa esperienza, che capiscono i momenti; è una squadra che ha cuore e umiltà per capire cosa fare per affrontare gli avversari".
A che punto è Diouf? Frattesi come sta?
"Andy ha bisogno di tempo, è l'ultimo arrivato. L'avevo premiato facendolo esordire dopo un giorno dal suo arrivo, si sta allenando bene e lo vedo molto in crescita da quando è arrivato. All'inizio era timidino per l'impatto con la nuova squadra, oggi è più coinvolto. Ho un gruppo di ragazzi che lo aiutano tutti i giorni, si sta lasciando andare. Vedo qualità e determinazione in lui, una cultura del lavoro molto importante. Mi fa piacere averlo a disposizione, avrà le sue occasioni".
Si aspetta qualche gol in più dai centrocampisti?
"Non siano mai contenti di niente... Io mi aspetto che la squadra vinca, che entri in campo con mentalità e motivazione: vogliamo essere la nostra miglior versione. Non dimentichiamoci del fatto che la squadra deve divertirsi e deve avere il piacere di giocare. A me non importa chi segna, ma chi fa l'assist o si sacrifica. A me interessa quando si alza l'asticella per fare risultato".
Dove può arrivare Bonny?
"A Bonny manca solo la titolarità, voi la aspettate... Ma è subentrato sempre, minuti ne ha fatti. Prima o poi toccherà anche a lui partire dall'inizio. E' un bel profilo, un bel giocatore. Magari mi rimprovererete che ho parlato di Pio e non di lui, ma loro sanno che stimo i giovani, credo nella loro energia. So quanto sia importante avere, in un gruppo affermato, i ragazzi giovani che danno un plus di fame. Angy è uno di questi, è rispettato e apprezzato dal gruppo. E' un ragazzo che dà l'anima sempre, mi fa piacere perché è un ragazzo a cui voglio bene. So cosa può dare, prima o poi toccherà anche a lui fare il titolare. E' felice di essere in una realtà come l'Inter, è felice anche di giocare 2', so che lui è così".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:52 Cremonese, ottobre è il mese di Nicola: 1,44 punti di media a partita in carriera
- 14:38 La Russa: "Si ridiscuterà della opportunità di abbattere San Siro. Milan di Allegri? Un interista non può aver paura"
- 14:24 Cremonese, Nicola: "Vardy e Sarmiento ci saranno contro l'Inter, Audero no. Dobbiamo ribaltare la visione"
- 14:15 Chivu: "Per Thuram infortunio non gravissimo. Chi giocherà con Lautaro? Ho già deciso al 90%. Bonny e Diouf..."
- 14:09 SM - L'Inter oggi ha due portieri senza gerarchie. Richiesta del club a Chivu
- 13:54 Zielinski, la chiamata della Polonia dopo la prima titolarità con l'Inter: il centrocampista convocato da Urban
- 13:40 Stankovic in evidenza nel Bruges: arriva la prima convocazione con la Nazionale maggiore serba
- 13:26 Retroscena Akliouche: gradimento dell'Inter, ma cifra lontana dal calcio italiano
- 13:13 Italia, Gattuso conferma il 'blocco Inter' per sfidare Estonia e Israele: seconda chiamata per Pio Esposito
- 12:58 I Paesi Bassi sfidano Malta e Finlandia: De Vrij e Dumfries tra i 24 convocati di Ronald Koeman
- 12:44 Corsera - Altezze, acustica e posti coperti del nuovo San Siro: tutti i punti fermi del progetto di Milan e Inter
- 12:30 Inter 'fabbrica del gol': dopo cinque giornate ha il miglior attacco in Serie A con otto marcatori diversi
- 12:14 videoCampioni del mondo interisti: Michieletto e Romanò come Lautaro e Thuram
- 12:00 'Partner Kick-off', l'Inter ha inaugurato la stagione con la propria famiglia di partner: anche Galante all'evento
- 11:45 Doppio impegno contro la Scozia, due nerazzurri convocati nell'Italia U19
- 11:30 Tardelli: "Inter, buone notizie: ha avuto ragione Chivu. C'è solo un neo"
- 11:16 Mkhitaryan presenta il suo libro 'La mia vita sempre al centro': "Non si parla solo di calcio, è uno stimolo per raggiungere i vostri sogni"
- 11:02 Inter-Cremonese, dove vedere la partita di domani: orario e tv
- 10:48 Club ranking Uefa, l'Inter resta sul podio: davanti ai nerazzurri solo due corazzate
- 10:34 TS - San Siro, caccia ai finanziamenti oltreoceano. Ma c'è un'altra priorità
- 10:20 Season Ranking, guida il Portogallo davanti a Inghilterra e Danimarca. Italia ottava
- 10:06 Zaniolo: "Tanti sbagli in carriera, ma sono maturato. E se tornassi indietro..."
- 09:52 Scavuzzo (vicesindaca Milano): "Due stadi a San Siro? Idea che crea confusione. Sarà importante..."
- 09:38 TS - Frattesi, meno minuti che con Inzaghi. Titolare con la Cremonese? Solo in un caso
- 09:24 Bianchetti: "A San Siro per chiudere un cerchio. La Next Gen? Stagione indimenticabile perché..."
- 09:10 GdS - Non solo l'attacco: l'Inter segna con tutti i reparti. Il dato parla chiaro
- 08:56 CdS - Verso la Cremonese: Akanji, Carlos Augusto, Barella e Mkhitaryan dal 1'. La probabile formazione
- 08:42 GdS - Carlos Augusto impressiona Ancelotti e merita la chiamata in nazionale: il brasiliano ha beneficiato dell'arrivo di Chivu
- 08:28 CdS - Esposito o Bonny con Lautaro: la "macchina della verità". Thuram punta il Napoli
- 08:14 GdS - Dalla Champions al campionato: Chivu ha bisogno di vincere i big match
- 08:00 GdS - Chivu punta sull'alternanza Bonny-Esposito al fianco di Lautaro: la probabile formazione
- 00:00 Il test perfetto per la società
- 23:50 L'asse Dimarco-Dumfries, l'Inter torna a volare sulle fasce: numeri super per le due frecce di Chivu
- 23:35 Barella ritrova la Cremonese, l'ultima volta gol e assist a San Siro: ora insegue il record di Pellegrini e Calhanoglu
- 23:20 Non solo calcio, Mkhitaryan scrive la sua autobiografia: 'La mia vita sempre al centro' il 7 ottobre in libreria
- 22:59 La Fiorentina fa festa: Piccoli e Ndour regalano i tre punti a Pioli. Tutti i risultati di Europa e Conference League
- 22:43 Accardi scettico sull'Inter: "Non mi dà l'idea di potersi giocare lo scudetto, non mi entusiasma"
- 22:28 Inter e Cremonese avversarie per la 17esima volta in Serie A: precedenti a tinte nerazzurre. Nelle sfide a San Siro...
- 22:13 Roma, dopo la sosta c'è l'Inter. Gasperini aggiorna sule condizioni di Dybala: "Non si è ancora allenato con la squadra"
- 21:58 Il Consiglio Comunale dà l'ok alla vendita di San Siro a Inter e Milan: il testo ufficiale dei sette emendamenti
- 21:44 INTER 24/7 sbarca su Rakuten TV in tutta Europa. La piattaforma di streaming esulta: "Siamo entusiasti"
- 21:29 In attesa della Fiorentina, un solo pari sui campi di Conference League del pomeriggio. Tutti i risultati
- 21:14 Archiviata la vittoria contro lo Slavia, l'Inter torna in Serie A e ospita la Cremonese: dove vedere il match in TV
- 20:59 Europa League, sorriso a metà per il Bologna che fa 1-1 col Friburgo. Pomeriggio da dimenticare per la Roma
- 20:45 Riva (Ass. allo Sport): "Compiuto un passo storico per Milano. Ottimisti per Euro 2032". Poi risponde a La Russa
- 20:30 "San Siro, dal 2019 nessuna proposta oltre al progetto di Inter e Milan". Cosa emerge dai documenti del Comune
- 20:15 Csiszár: "Fin qui fatte ottime partite, ma possiamo ancora crescere. Finalmente torniamo in Serie A"
- 20:00 Sassuolo, ko in trasferta con l'Inter e non solo. Grosso: "È un dato che vogliamo cambiare il prima possibile"
- 19:45 Joao Pedro ammette: "Sabato scorso ho visto Cagliari-Inter e mi è venuta nostalgia della Sardegna"
- 19:30 San Siro e non solo, Rossella Sensi e lo stadio di proprietà per i club di calcio: "Oggi è diventato fondamentale"
- 19:15 Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza preliminare di De Laurentiis
- 19:00 Rivivi la diretta! RENDIMENTO, condizione FISICA e tenuta MENTALE: ecco gli EFFETTI della GESTIONE CHIVU
- 18:38 Roma, Massara: "Rientro di Dybala già a Firenze o con l'Inter? Sta recuperando bene. Domani..."
- 18:24 Di Livio: "Chivu ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. E molti stanno rientrando in forma"
- 18:10 Cremonese, dubbi in porta per San Siro: Silvestri favorito su Audero. Vardy in crescita
- 17:55 Inter, il bilancio con Feliciani è positivo: una vittoria e un pari nei due precedenti in Serie A
- 17:41 Gravina: "Investire oggi nel calcio è un atto di lungimiranza. Il calcio femminile sta crescendo"
- 17:27 Qui Cremonese - Rondos, lavoro tattico ed esercitazioni offensive a due giorni dall'Inter
- 17:13 L'U20 rimontata da Cuba, Nunziata amaro: "Ingenui a rimanere in 10, ci siamo complicati la vita da soli. Rigori? Inaccettabili"
- 16:59 Egonu, incontro e scambio di maglie con Lautaro alla Pinetina: "Sono emozionatissima, non era scontato"
- 16:44 Infantino: "La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo"
- 16:30 Brasile, Carlos Augusto torna tra i convocati di Carlo Ancelotti: "E' sempre un onore"
- 16:16 Inter-Cremonese sarà una partita speciale per gli Inter Club: tutte le attività in programma
- 16:01 A Zurigo il Consiglio FIFA: ribadito il successo del Mondiale per Club 2025 e l'entusiasmo dei club per il futuro del torneo
- 15:46 Adani: "Thuram migliorato all'Inter, non c'è dubbio. Ha rivoluzionato il suo gioco rispetto a quando era al BMG"
- 15:32 Viviano: "Lautaro il più decisivo della Serie A, lo dicono i numeri. Se lo insulti hai problemi"
- 15:18 Ventola: "Adoro Thuram, è devastante quando gioca come sa. Lo metto tra i dieci attaccanti più forti in Europa"
- 15:04 Di Gennaro: "L'Inter ha la rosa più forte della A. Esposito mi ricorda Vieri e Toni, Dimarco scorretto con Inzaghi"
- 14:51 Manfredi, sindaco Napoli: "Il Maradona come il Meazza. Con una situazione analoga a San Siro ci penseremmo"
- 14:37 Bookies - Champions League, dopo la seconda giornata Inter e Napoli vedono già la top 8