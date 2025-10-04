Tre assist e un gol: MVP, in una sola parola. Ange-Yoan Bonny sfrutta al meglio la prima occasione da titolare concessagli da Cristian Chivu e parla così, a caldo dopo Inter-Cremonese 4-1: "E' bello vincere, stiamo dando continuità. Sono contento di aver aiutato la squadra", le parole del francese a DAZN.

Che voto diamo a Barella?

"Sempre 10 come regista".

Chivu ha speso belle parole per te.

"Conta averlo come allenatore, mi dà fiducia ogni giorno. So che se lavoro bene, lui mi dà una chance. Era così anche a Parma, lo ringrazio. Andiamo avanti così".