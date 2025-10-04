Gianpiero Piovani è ovviamente raggiante per la vittoria rotonda conquistata da Inter Women contro la Ternana nella prima giornata della Serie A 2025-26: "È stata una bella partita. Le ragazze sono state brave, l’hanno interpretata molto bene - ha spiegato il tecnico delle nerazzurre a Inter TV a margine del 5-0 dell'Arena Civica -. Avevo chiesto di mantenere un ritmo alto e di non adeguarci a quello delle avversarie, e così è stato. Abbiamo creato tante occasioni da gol: in una di queste siamo riusciti a segnare e da lì abbiamo costruito il nostro piccolo castello, che ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. Oggi sono state davvero brave tutte, non solo quelle davanti ma soprattutto quelle dietro. Sapevamo di affrontare una squadra con due o tre giocatrici molto veloci in attacco, quindi le preventive erano fondamentali. La difesa ha lavorato benissimo, il centrocampo ha dato equilibrio e l’attacco ha finalizzato. Mi fa piacere che siamo riusciti a segnare con più giocatrici: è un segnale importante. Guai a mollare, però, perché l’obiettivo è sempre quello di migliorarsi. È vero che ciò che hai fatto oggi domani è già vecchio. Bisogna sempre cercare nuovi stimoli e nuove motivazioni, e il nostro compito è trasmetterli a queste ragazze, anche se, ripeto, stanno facendo davvero bene. Adesso dobbiamo concentrarci sulla partita contro il KFF Vllaznia. Per noi è una cosa nuova e, come succede spesso nelle novità, bisogna farsi trovare pronti. Lavoreremo per arrivarci al meglio".