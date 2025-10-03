Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Guidonia, club di Serie C, si è soffermato sulle seconde squadre ai microfoni di TMW Radio: "Il calcio dei campanili è superato, ma credo ancora nell’identità e nella valorizzazione delle singole realtà sportive e culturali. Oggi in C ci sono società che hanno fatto Serie A e B per decenni, segno che il livello è alto. Il contributo delle seconde squadre ora è utile, ma tra qualche anno andrà valutato se sia davvero un modello sostenibile".