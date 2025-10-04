Dare continuità: questo l'obiettivo dell'Inter dopo i quattro successi di fila tra campionato e Champions. Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga: percorso netto che Lautaro e compagni intendono completare oggi con la Cremonese, ultima fatica prima della seconda sosta stagionale. Tre punti che cancellerebbero quasi totalmente i dubbi e i timori di qualche settimana fa.

QUI INTER – Chivu resta fedele al turnover e cambia ancora la sua squadra. Rispetto allo Slavia, in difesa torna dall'inizio Akanji che prende il posto di Bisseck, mentre viaggiano verso la conferma sia Acerbi che Bastoni. Sulle fasce, invece, Carlos Augusto dovrebbe ritrovare una maglia consentendo a Dimarco di tirare il fiato. In mezzo, riescco Barella e Mkhitaryan, fuori dall'undici titolare in Champions. Il tecnico romeno non rinuncia alla regia di Calhanoglu. Vista l'assenza di Thuram, si apre il ballottaggio Bonny-Esposito per affiancare Lautaro: il francese parte in vantaggio e potrebbe fare il suo esordio dal 1' con la maglia nerazzurra in gare ufficiali.

QUI CREMONESE – Ancora imbattuta, la squadra grigiorossa ha iniziato alla grande la stagione e ha già violato San Siro battendo il Milan alla prima giornata. Nicola deve rinunciare all'ex Audero (Silvestri tra i pali), Collocolo, Moumbagna e pure Terracciano, forfait dell'ultima ora. Vardy è recuperato ma parte dalla panchina: Vazquez in vantaggio sull'altro ex Bonazzoli per far coppia con Sanabria in attacco. Sulla fascia destra Floriani potrebbe spuntarla su Zerbin.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Dimarco, Luis Henrique, Zielinski, Sucic, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria.

Panchina: Nava, Barbieri, Folino, Zerbin, Faye, Vandeputte, Sarmiento, Lordkipanidze, Johnsen, Bonazzoli, Vardy.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna, Terracciano.

ARBITRO: Feliciani.

Assistenti: Lo Cicero e Politi.

Quarto ufficiale: Rapuano.

Var: Gariglio.

Avar: Di Bello.

