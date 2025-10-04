In attesa dell'ultima riunione tecnica per avere ulteriori conferme, Sky Sport ha abbozzato l'ipotetico undici che Cristian Chivu schiererà questo pomeriggio contro la Cremonese tenendo conto di alcuni dubbi.

Il più grande interrogativo riguarda il prescelto dall'allenatore nerazzurro per difendere la porta della Beneamata: Sommer e Pepo Martinez? Secondo l'emittente televisiva, che pur si prende il beneficio dell'incertezza, a difendere i pali della squadra di casa sarà lo svizzero. Altro grande quesito è quello che riguarda Calhanoglu in forse a centrocampo: il turco è indirizzato verso la panchina per rifiatare e al suo posto potrebbe giocare Nicolò Barella che lascerebbe la casella della mezzala destra libera a Davide Frattesi. Dal 1' minuto dovrebbe ritornare anche Mkhitaryan, rimasto a guardare nell'eurosfida contro lo Slavia Praga. Bonny avanti a Pio nel ballottaggio per affiancare capitan Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny.