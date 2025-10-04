La Nazionale Under 19 affronterà i pari età della Scozia in un doppio confronto amichevole, in programma venerdì 10 ottobre ai Campobasso e lunedì 13 ottobre a Isernia. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma domenica 5 ottobre. Nell'elenco presenti due rappresentanti dell'Inter, ovvero il difensore Matteo Cocchi e il centrocampista Filippo Cerpelletti.

Questa la linea completa:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera);



Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma);



Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma);



Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).