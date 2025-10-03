A quindici giorni da Roma-Inter, la prima gara dopo la sosta per le Nazionali, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo mettendosi, dunque, alle spalle l'infortunio che aveva rimediato contro il Torino lo scorso 14 settembre (lesione alla coscia). Stando a quanto riporta Sky Sport, il test odierno a Trigoria è andato bene, tanto che l'argentino dovrebbe tornare tra i convocati per Fiorentina-Roma di domenica pomeriggio.