Cesc Fabregas chiude la serie di interventi su DAZN a pochi minuti da Como-Inter: "I ragazzi mi hanno dimostrato grandissima personalità, io sono molto curioso come allenatore. Tutti mi hanno sempre dato massima disponibilità, non posso chiedere di più. Poi si vince e si perde, questo è il calcio".
Quale il modo migliore per mettere in difficoltà l'Inter?
"Penso che ogni gara sia diversa dall'altra, ora siamo in un punto della stagione dove la squadra deve capire tante cose. Ora ci sentiamo bene, abbiamo trovato tanta fiducia, dinamiche e rotazioni diverse. In Coppa Italia è stata una gara diversa, oggi è una delle 38 del campionato. Noi pensiamo sempre una gara alla volta, oggi siamo più offensivi ma è sempre stata la nostra identità. Sergi Roberto dà struttura ed esperienza, nel difendere i mezzi spazi. Vediamo Diao, vediamo come va. Il piano gara è questo, quando abbiamo la palla dobbiamo avere una personalità devastante contro una squadra che domina il 95% delle partite. Una squadra molto forte, che ha giocatori che si conoscono da tanti anni. Vediamo come arriveremo al secondo tempo e se poi serviranno cambiamenti".
A Madrid ha preso qualche appunto martedì?
"Sì, sinceramente sì. Sto andando a vedere tante partite, mi piace vedere questi giocatori dal vivo, il loro primo controllo. Come allenatore mi piacerebbe vedere la mia squadra giocare così. Voglio vedere le idee di altri allenatori magari per trasmetterle ai miei ragazzi".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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