Si è tenuto a Milano, nella sede dello studio legale GA Alliance, il convegno 'Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport', moderato dal direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, che ha visto tra i suoi relatori anche il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, che nel suo intervento ha toccato diversi temi tra i quali quello finanziario: "La maggioranza dei nostri club è costituita da investitori stranieri. Molti di questi sono investitori professionali; alcuni sono investitori per passione, come anche noi, ma molti altri sono fondi di private equity o comunque istituzioni che decidono di comprare un prodotto che resta in mani italiane e che potrebbe dare molto sotto tutti i profili", ha spiegato Simonelli.

Il talento si disperde. Specie al Sud

Sul tavolo, il rilancio del mondo del pallone in Italia: "Abbiamo una serie di idee che secondo me possono servire a rilanciare il calcio giovanile italiano, partendo veramente dal basso e studiando il motivo per cui il calcio non è più così florido. Mi sono reso conto che quando abbiamo vinto i Mondiali del 2006 avevamo circa 400 giocatori selezionabili per la Nazionale, mentre oggi ne abbiamo 190. Partiamo quindi con il 50% di giocatori in meno". Il discorso tocca poi il tema della dispersione del talento: "In Sicilia, con 4,7 milioni di abitanti, c’è un unico calciatore che milita in una delle cinque principali categorie. In Calabria, con 1,8 milioni di abitanti, c’è un unico calciatore che milita nei cinque principali campionati, cioè Serie A, Liga, Bundesliga, Ligue 1 francese e Premier League. Mi chiedo: è possibile che il 10-12% della popolazione italiana produca solo l’1% dei calciatori? Non ci sono, anche solo per fare una media, nove calciatori in Sicilia e Calabria che potrebbero essere dei fuoriclasse e che nessuno è andato a scovare? Ci sono quindi tante cose da fare. Oggi non è proprio l’oggetto del convegno, che riguarda più la parte finanziaria e regolatoria, però volevo portare questo messaggio: finché non rilanceremo il calcio italiano, sarà difficile rilanciare anche la finanza del sistema