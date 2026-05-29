Ampio spazio alle ultimissime di calciomercato nella puntata delle 19 del Salotto di FcInterNews. Ospite di oggi Filippo Tramontana.

Secondo quanto risulta alla redazione di FcInterNews, si registra un contatto con l'entourage di Konaté che si libera a zero dal Liverpool. Sempre in casa Reds attenzione agli sviluppi su Jones, mentre Dimarco e Zanetti "richiamano" Stankovic alla base. Occhio al Bayern e a Bisseck.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.