Dopo aver rinnovato il suo contratto con l'Udinese, Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica del club friulano, ha rilasciato un'intervista a Football Italia insistendo sul fatto di che l'Udinese non ha ancora ricevuto offerte per Oumar Solet e Arthur Atta, due dei giocatori più in auge all'interno del club bianconero in chiave mercato: "Quando un giocatore si comporta bene e la squadra si comporta bene, ovviamente, le opportunità per il futuro non mancano mai. Ma per me, ciò che conta è qui, l'Udinese. Ho sempre detto loro che il loro primo lavoro è qui. Nessuno sa cosa riserverà il domani. Prima di tutto, devono dare il massimo qui. Ne ho parlato anche con entrambi. Si sentono cose, si leggono cose, ma devono fare bene qui. Non possono pensare troppo al futuro, altrimenti rischiano di giocare male. Glielo dico affinché possano fare ancora meglio in futuro. Finora hanno sempre giocato bene. Sono i nostri giocatori, ma nessuno sa cosa ci riserverà il domani."

Ecco come è nato il rilancio di Solet

A proposito del difensore francese nel mirino dell'Inter, Inler ha affermato: "Non ha giocato per quattro mesi. Si è allenato con noi, ma c'è un processo dietro. Non è che, da un giorno all'altro, sia pronto. So che è pronto, ma c'è stato un processo perché lo abbiamo preparato mentalmente per arrivare a questo punto. Ovviamente, non sono solo i dirigenti a fare domande; anche i giocatori ne fanno. Ma i buoni giocatori lavorano quando il sistema funziona bene. Questi giocatori possono ancora imparare e migliorare, quindi i contatti e l'interesse ci sono sempre, ovviamente, ma niente di concreto. È importante sottolinearlo.”