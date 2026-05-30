"Tutto pronto per la cessione di Oumar Solet all'Inter", tuona questa mattina il Messaggero Veneto che con la sua sicurezza squarcia il cielo sopra Udine. Secondo il quotidiano in questione i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con il giocatore francese che avrebbe pronunciato il suo sì alle avance dei Campioni d'Italia che già da tempo corteggiano il ventiseienne.

L'accordo è stato trovato sulla base di un contratto di cinque anni, quindi fino al 2031 a 2,4 milioni all'anno. Da Viale della Liberazione il piano messo a punto per portare sotto l'ombra della Madonnina il difensore che l'Udinese nel 2024 ha acquistato dal Salisburgo è basato sul prestito con obbligo di riscatto che verrà fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro e scatterebbe al primo punto ottenuto a febbraio 2027.