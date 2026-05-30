Sono giorni di molteplici incontri in viale della Liberazione, dove da risolvere ci sono anche le questioni legate al Settore Giovanile. Dopo il rinnovo di Massimo Tarantino, che sembrava voler salutare ancora la Beneamata salvo poi fare dietrofront, adesso è già tempo di programmazione. "Nonostante la Supercoppa Italiana Primavera vinta contro il Cagliari e l’ottimo percorso in Youth League fino ai quarti di finale, l’Inter ha deciso che non ripartirà con Benny Carbone al timone della formazione Under 20" si legge su Tuttosport che parla di separazione consensuale tra il mister e i nerazzurrini.

"Possibile che l’ex fantasista torni ad allenare all’estero, anche se pure in Italia non mancano gli estimatori tra Primavere e Lega Pro" si legge sul quotidiano torinese che poi spoilera: "Valutazioni in corso pure su Samir Handanovic". L'ex portiere nerazzurro, reduce nell’ultima stagione alla guida dell’Under 17 nerazzurra, vuole fare uno step in avanti. Vedremo se potrà accadere a stretto giro di posta.

Capitolo Under 23, squadra che invece resterà affidata a Stefano Vecchi, "che appare pronto a proseguire il suo percorso al comando dell’Under 23. Il crollo nel finale di stagione ha impedito alla Seconda Squadra interista di acciuffare il pass per i Playoff, ma comunque le basi per far crescere ulteriormente i gioiellini nerazzurri ci sono tutte".