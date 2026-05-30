Nelle sue vene scorre, da sempre, il sangue Reds. Perché Curtis Jones è cresciuto proprio in un sobborgo di Liverpool, Toxteth. Sognava da sempre di correre davanti al muro dei tifosi del Liverpool ad Anfield Road. Tant'è che è arrivato arrivato ai Reds ad appena 9 anni, dopo tante partite in strada con gli amici. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione.

Il fattore Klopp

Jones è diventato un punto di riferimento con Jurgen Klopp in panchina. Ha vinto una Premier con Klopp (più un’altra con Arne Slot), due Coppe di Lega inglese, una FA Cup, una Community Shield e un Mondiale per club. Ha toccato quota 228 presenze (oltre a 22 gol) in maglia Reds. Adesso potrebbe cambiare maglia e Chivu apprezza molto la sua duttilità per il centrocampo dell'Inter. E' lui il nome giusto per il Biscione?