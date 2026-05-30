"All’inizio della stagione l’obiettivo era il 7-8° posto, ma prima di Natale abbiamo capito che potevamo fare molto meglio, motivo per cui non abbiamo comprato nessuno. Penso che per il nostro staff tecnico, però, l’obiettivo sia sempre stata la Champions", ha ammesso Marwan Suwarso alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato ancora una volta della storica convocazione nella massima competizione europea.

Cosa cambia la Champions al vostro piano?

"Arriva tre anni prima del previsto, ma quello che dobbiamo fare ora è cercare di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di crescita. Non possiamo dare la Champions per scontata, nel senso di spendere per mantenere questo status: ci siamo arrivati seguendo la nostra strategia, cercando di costruire qualcosa di sostenibile. E dobbiamo mantenerla".

A proposito di mercato: Nico Paz?

"La nostra idea è che Nico abbia fatto incredibilmente bene da noi, diventando uno dei migliori giocatori della sua generazione. È un nostro giocatore, ma il Real ha il diritto di riprenderselo. E devo ammettere che se fossi il Real e avessi un giocatore che è diventato così forte, me lo riprenderei di corsa".

Nella vostra visione, in futuro il Como gioca per lo scudetto?

"Abbiamo giocato per lo scudetto anche quest’anno. Giochiamo per vincere ogni partita, mai pensando allo 0-0. Poi possiamo perdere, ma l’idea è sempre vincere. Con questa mentalità, è evidente che l’obiettivo è cercare di vincere ogni competizione a cui partecipiamo".