I microfoni di Sport Mediaset hanno raccolto anche le parole di Kerim Alajbegovic, il talento forse più in vista al momento della Nazionale bosniaca insieme a Tarik Muharemovic e finito anche lui nel mirino dei club italiani. Una prospettiva che all'attaccante classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo suona come parecchio stuzzicante: "La Serie A è un bel campionato, mi piace. Ci sono tante squadre forti come Inter, Juventus, Napoli, Roma; vedremo cosa accadrà. Comunque sono pronto per un top club, in Serie A come di un altro campionato importante". 

Sezione: News / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 13:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.