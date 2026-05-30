I microfoni di Sport Mediaset hanno raccolto anche le parole di Kerim Alajbegovic, il talento forse più in vista al momento della Nazionale bosniaca insieme a Tarik Muharemovic e finito anche lui nel mirino dei club italiani. Una prospettiva che all'attaccante classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo suona come parecchio stuzzicante: "La Serie A è un bel campionato, mi piace. Ci sono tante squadre forti come Inter, Juventus, Napoli, Roma; vedremo cosa accadrà. Comunque sono pronto per un top club, in Serie A come di un altro campionato importante".