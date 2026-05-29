Con la stagione eccezionale disputata all'Inter, Yann Bisseck ha ottenuto un traguardo non di poco conto. Le prestazioni offerte e la conquista del Double Scudetto e Coppa Italia, in virtù dell'aggiornamento delle valutazioni di mercato della Serie A fatto da Transfermarkt, il valore di mercato del giocatore originario di Colonia, corteggiato da diversi top club, è ora stimato a 50 milioni di euro, dieci in più rispetto all'ultimo rilevamento. Nella storia delle valutazioni offerte dal sito specializzato, Bisseck ha superato il valore massimo in carriera del due volte vincitore della Champions League Antonio Rüdiger, raggiunto da quest'ultimo nel giugno 2019. Solo tre difensori tedeschi hanno mai avuto un valore superiore: Niklas Süle nel giugno 2019 (60 milioni di euro), Mats Hummels nell'aprile 2018 (60 milioni di euro) e Nico Schlotterbeck dal dicembre 2025 (55 milioni di euro). Restando alla Serie A di questa stagione, solo Nico Paz del Como (+15 milioni di euro, arrivando a 80 milioni) e Alisson Santos del Napoli (+13 milioni di euro, arrivando a 28 milioni) hanno registrato aumenti di valore maggiori.

Inter, una difesa di ferro. E che vale oro



Transfermarkt ha raccolto il parere dello stesso Bisseck: "“Mi sento molto onorato. Quello che abbiamo realizzato con l’Inter mi rende incredibilmente orgoglioso. Per la prima volta dal 2018, una squadra in Italia ha vinto di nuovo il double – e siamo noi. Non poteva andare meglio. Sono felicissimo di aver potuto contribuire a questo successo”, spiega il difensore classe 2001. Insieme al compagno di squadra Federico Dimarco, Bisseck occupa il secondo posto tra i difensori più preziosi della Serie A. Davanti a loro c'è solo il leader della classifica dei difensori, guarda caso un altro interista: Alessandro Bastoni, il cui valore è calato di 5 milioni di euro e ora si attesta a 65 milioni di euro. Oltre a Bastoni, solo quattro giocatori hanno un valore superiore a quello di Bisseck: Lautaro Martínez dell'Inter (85 milioni di euro), lo stesso Nico Paz (80 milioni di euro), Kenan Yıldız della Juventus (75 milioni di euro) e Rasmus Højlund del Napoli (60 milioni di euro).