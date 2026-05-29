Mannaia della giustizia sportiva brasiliana sul portiere del Santos, Gabriel Brazão. L'ex estremo difensore dell'Inter è stato squalificato per quattro partite dal Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva per aver "pronunciato insulti all'arbitro" in un'intervista rilasciata dopo il derby contro il Palmeiras nel campionato brasiliano. Brazão è stato giudicato colpevole ai sensi dell'articolo 243-F del Codice di Giustizia Sportiva brasiliano per "offesa all'onore di qualcuno". Il club ha il diritto di appellarsi, avendo richiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Anche la sanzione economica per lui

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Palmeiras nello stadio dei rivali, Brazão ha anche dichiarato che giocare in casa degli avversari significa "sapere che, in caso di dubbio, la vittoria è sempre a loro favore", lamentandosi al contempo del cartellino giallo ricevuto nel secondo tempo. Oltre alla squalifica di quattro giornate, il portiere del Santos è stato multato di 4.000 reais dal tribunale. In assenza di Brazão, il tecnico del Peixe Cuca dovrebbe schierare Diógenes, il portiere titolare della squadra che ha già sostituito il titolare in altre partite in questa stagione.