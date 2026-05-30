Filosofie simili ed esterni che hanno un grosso peso nell’economia della squadra: Ignazio Abate e Alberto Aquilani, i due allenatori candidati alla successione di Roberto D'Aversa per guidare il Torino, da questo punto di vista spingono nella direzione di una squadra costruita con un occhio di riguardo per le corsie laterali. E allora, secondo Tuttosport, sarà lì che la dirigenza granata concentrerà i suoi primi sforzi principali per la campagna estiva. Due i giocatori al momento sul taccuino del direttore sportivo Gianluca Petrachi: uno è una vecchia conoscenza, sua e del Torino, ovvero Matteo Darmian,in uscita dall'Inter che proprio in granata è esploso prima di andare in Inghilterra e poi vivere stagioni meravigliose in nerazzurro dopo la parentesi col Parma.
E intanto Obrador cosa farà?
Dall’esperienza di Darmian alla voglia di confermarsi in A di Tommaso Barbieri: la retrocessione in B della Cremonese potrebbe far abbassare il costo del cartellino del classe 2002 che nell’ultimo campionato ha messo in fila 29 presenze. Da destra a sinistra, dove il Torino - che non avrà più a disposizione Nkounkou, rientrato all’Eintracht per non aver raggiunto le presenze necessarie per l’obbligo di riscatto - dovrà fare innanzitutto chiarezza. Molto dipenderà anche dalla questione che riguarda Rafa Obrador. Lo spagnolo ha chiuso il campionato in crescendo e negli ultimi sei mesi ha risolto i problemi del Torino in quella corsia. Obrador è arrivato dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 9 milioni. Il Torino vorrebbe ridiscutere con i portoghesi la cifra, provando ad ottenere uno sconto e facendo anche leva sulla volontà del calciatore, che in granata è tornato finalmente a giocare con continuità
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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