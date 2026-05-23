Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Abbiamo faticato in casa, oggi tocca a noi a dare l'ultima gioia al pubblico che ci ha sempre sostenuto durante tutta la stagione. Non siamo andati così male, peccato non esser entrati in Europa ma non è facile. Gli alti e i bassi ci hanno negato quei 7 punti che sarebbero serviti. Futuro? Le porte sono ancora aperte, non ho ancora deciso. Vediamo".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 17:19
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione