Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Abbiamo faticato in casa, oggi tocca a noi a dare l'ultima gioia al pubblico che ci ha sempre sostenuto durante tutta la stagione. Non siamo andati così male, peccato non esser entrati in Europa ma non è facile. Gli alti e i bassi ci hanno negato quei 7 punti che sarebbero serviti. Futuro? Le porte sono ancora aperte, non ho ancora deciso. Vediamo".