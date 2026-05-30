Dopo la fine dell'esperienza con la Juventus, Cristiano Giuntoli riparte dall'Atalanta. Il club orobico, ufficializzata qualche giorno fa la separazione con Tony D'Amico, ha messo nero su bianco l'accordo col direttore sportivo ex Carpi e Napoli, che nel comunicato col quale viene annunciato l'accordo viene descritto come dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione", per poi ripecorrere la sua carriera: "Dopo una prima esperienza allo Spezia, da Direttore Sportivo è tra i grandi artefici della straordinaria ascesa del Carpi, che conquista quattro promozioni in cinque anni, passando dalla Serie D alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A".

Uno Scudetto e due Coppe Italia in bacheca

La nota prosegue così: "Dopo sei stagioni in Emilia ricche di soddisfazioni e un ciclo vincente che lo ha subito consacrato tra i migliori dirigenti del panorama calcistico italiano, a Napoli - a partire dal 2015 - vive un'altra tappa significativa e di successo della sua carriera, vincendo una Coppa Italia (stagione 2019/20) e lo storico terzo scudetto partenopeo (stagione 2022/23), traguardi che certificano e sublimano l’eccellente lavoro svolto in Campania. Conclude la sua proficua esperienza al Napoli da Campione d'Italia per assumere nell'estate del 2023 l'incarico di Managing Director Football della Juventus, con cui vince la Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni trascorse a Torino. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al Direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro".