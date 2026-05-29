Le misurazioni ufficiali dei test effettuati a Orlando contro Colombia e Brasile la scorsa primavera hanno emesso una sentenza: c'è una nuova freccia nella Croazia di Zlatko Dalic, un giocatore che corre più di tutti e più veloce di tutti. Il suo nome è Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter, secondo le rilevazioni della HNS, è arrivato a toccare una velocità massima di 36,8 chilometri orari nel corso della partita contro la Seleçao. Sucic è stato capace di superare l'attaccante verdeoro Vinicius Junior che si è fermato a 36,2 chilometri orari. Seconda posizione per il comasco Martin Baturina arrivato a 35,2 chilometri orari. Ricordiamo che qualsiasi velocità superiore a 34 chilometri orari è considerata molto buona, oltre i 35 eccellente, 36 straordinaria

Sprinter, maratoneta, tuttofare: Sucic il multi-tasking



Sucic, che giocherà per la prima volta in una grande competizione internazionale, è un vero maratoneta, correndo quasi 18 chilometri a partita, raggiungendo contemporaneamente una velocità di 36,8 chilometri orari. Non ce ne sono molti come lui, e la cosa più sorprendente è che queste non sono affatto le sue maggiori virtù. "Già nelle giovanili dello Zrinjski lo vedevo fare tutto in campo", ha detto il direttore sportivo del Vatreni, l'ex portiere Stipe Pletikosa, a proposito di un giocatore adatto ad occupare tutte le posizioni a centrocampo, perché può giocare sia in posizione che in transizione.