Sabato 6 giugno, il giorno dopo la compilazione del calendario della stagione 2026-2027, sarà una giornata importantissima per il Festival della Serie A: si parte subito col botto in sala Scudetto nel ridotto del Regio con il panel dedicato alla squadra che ha dominato in questa stagione. Giuseppe Marotta (Presidente Inter), sul palco dalle 9.45 insieme a Cristiana Buonamano (Sky Sport) è il protagonista del panel “Uno storico Double”. ll Pomeriggio del secondo giorno del Festival comincia in Sala Scudetto alle 15.00 con "One Passion, Many Colors", la Proiezione in anteprima del Docufilm realizzato dalla Lega Calcio Serie A. In sala Dario Baldi (Regista del Docufilm), Michele Ciccarese (Direttore Marketing e commerciale Lega Calcio Serie A), Luigi De Siervo (AD Lega Calcio Serie A), moderati da Lorenzo Dallari (Direttore Editoriale Lega Calcio Serie A).

Spazio anche al calcio femminile

Nel frattempo alle 16.30 in Sala Scudetto si parlerà del “Valore del Calcio Femminile” con Stefano Braghin (Women's Football Director Juventus FC), Marta Carissimi (Head of Women's Football Genoa CFC), Sara Gama (Vice Presidente AIC), Danilo Sciò (Chief Revenue Officer Parma Calcio) moderati da Federica Lodi (Sky Sport), mentre alle 17.00 in Sala Coppa Italia spazio a “La Primavera della Serie A”: Chiara Icardi (Sportmediaset) modera la chiacchierata tra Valentino Angeloni e Daniele Galloppa (Direttore Sportivo Settore Giovanile Fiorentina e Allenatore Fiorentina Primavera - vincitrice "Campionato Primavera Giacinto Facchetti"), Roberto Samaden (Direttore Settore Giovanile Atalanta - vincitrice Coppa Italia) e Massimo Tarantino (Direttore Settore Giovanile Inter - vincitrice Supercoppa).