Che Marco Palestra piaccia all'allenatore alla guida dell'Inter, mister Cristian Chivu è ormai arcinoto, "ma altrettanto conosciuta è la difficoltà nel trattare con la bottega atalantina", si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi a proposito della trattativa di mercato che potrebbe tenere banco per buona parte della finestra di mercato estiva dei campioni d'Italia.

L’esterno dell'Atalanta "è considerato da tutta l’Inter la priorità assoluta per la stagione che verrà", prosegue il quotidiano milanese che mette in risalto il grande interesse del club di Viale della Liberazione nei confronti dell'esterno classe 2005, reduce da una più che buona stagione al Cagliari dove è andato in prestito dalla Dea. Pronto a tornare a Bergamo, il ventunenne è sulla lista di Marotta e compagnia, ma per quanto sia una delle potenziali priorità del mercato dei nerazzurri, "difficilmente sarà il primo colpo della nuova collezione" di Chivu. "Si affonderà a Bergamo solo al momento opportuno, anzi il tempo può diventare il migliore alleato - si legge ancora sulla Rosea -. Al netto di possibili imprevisti, potrebbe concretizzarsi prima un altro acquisto, più esotico ma non per questo meno strategico", ovvero Curtis Jones (LEGGI QUI). Nella partita a scacchi con la società orobica per il ragazzo di Buccinasco, l'Inter potrebbe giocare Davide Frattesi come "interessante pedina di scambio".