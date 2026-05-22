In brodo di giuggiole Nicola Campedelli, allenatore del Cesena Under20, dopo la vittoria della squadra romagnola contro l'Inter di Benito Carbone che vale l'accesso alle semifinali del campionato Primavera 1. Queste le sue dichiarazioni a Sportitalia dopo la partita:

Agonismo, nervosismo, gol, avete portato a casa il risultato con tutto?

"Sì, anche sofferenza. L'Inter è una grande squadra, sono bravi e lo hanno dimostrato. Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo dove abbiamo pagato lo scotto dell'emozione. Poi siamo usciti mettendoci qualità e cuore, è una grande soddisfazione".

Qualcosa non ti è piaciuto dei tuoi?

"Può capitare soffrire la tensione, abbiamo sbagliato passaggi inusuali per noi che abbiamo gente brava sotto questo aspetto. La soffrivamo anche noi grandi, figuratevi questi ragazzi. Sono stato lì a dare loro fiducia e a dire loro che potevano farcela e lo hanno fatto. Sono ragazzi splendidi".

Il pubblico vi ha dato qualcosa in più?

"Certo, ci hanno spinto e accompagnato anche in Primavera 2. Cesena è magia per i giovani perché il tifoso aiuta, sostiene. Da ragazzino mi hanno aiutato a sciogliere le tensioni, oggi ci hanno aiutato nei momenti di difficoltà. Sono stati il valore aggiunto".

Sapevi di avere la squadra tra le quattro più forti?

"Sapevo che eravamo bravi, sapevo che saremmo venuti fuori dai momenti di difficoltà. Tutti hanno dato un contributo, hanno giocato in 36 e tutti hanno dato una grande mano; ora ci giocheremo altre due partite più liberi. Le difficoltà ci sono, il Parma è forte, ma ce la giocheremo con fiducia e coraggio".