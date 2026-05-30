Mario Gila, difensore della Lazio, da tempo è nel mirino di diversi club italiani ma non solo. Il calciatore è stato accostato a Milan, Napoli e Inter, ma nelle ultime ore dalla Premier League sarebbe arrivato un inserimento molto insistente. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, anche il Bournemouth avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrale spagnolo, che dovrebbe sostituire Senesi, vicino ad accasarsi probabilmente al Tottenham.