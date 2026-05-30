Mario Gila, difensore della Lazio, da tempo è nel mirino di diversi club italiani ma non solo. Il calciatore è stato accostato a Milan, Napoli e Inter, ma nelle ultime ore dalla Premier League sarebbe arrivato un inserimento molto insistente. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, anche il Bournemouth avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrale spagnolo, che dovrebbe sostituire Senesi, vicino ad accasarsi probabilmente al Tottenham.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 18:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione