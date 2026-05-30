"Questa seconda occasione ce la siamo meritata. E non vediamo l’ora di giocare", ha detto Desiré Doué, nome amarissimo ai tifosi dell'Inter che hanno ancora qualche incubo ripensando ad un anno fa domani. Uno degli eroi del PSG di Monaco, antieroi da queste parti, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della finale di domani contro l'Arsenal.

Quali differenze ci sono rispetto all’anno scorso?

"Stavolta, senza finale di Coppa di Francia, abbiamo avuto più tempo per prepararci e curare tutti i dettagli. Ma lo spirito è lo stesso. Con meno pressione perché abbiamo l’esperienza dalla nostra".

Quando avete capito che sareste potuti arrivare di nuovo in finale?

"Siamo sempre scesi in campo con questa ambizione. Quando vinci la Champions è una sensazione magnifica, ma poi vuoi riviverla. E rivincere sarebbe la prova della nostra continuità ai vertici. Ma non sarà facile".

Questo Psg può diventare una squadra storica, come lo è stato il grande Barcellona di Messi e Neymar che magari la facevano sognare da ragazzino?

"L’idea è di continuare a sognare. Magari non andremo in finale ogni anno, ma faremo di tutto per riuscirci. Se poi riusciamo a scrivere la storia, succederà in modo naturale".

Lei ha lasciato il segno sulla finale del 2025 con un assist e due gol all’Inter. Difficile fare meglio?

"È una cosa a cui non bado. Penso innanzitutto alla squadra, a giocare al servizio dei compagni perché mi dico che il resto verrà da sé. Che segni o meno, non ha importanza. Conta solo alzare la coppa".