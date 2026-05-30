"Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per Denzel Dumfries", apre questa mattina Tuttosport che ricorda il già sentito corteggiamento - sempre da parte dei catalani per l'olandese. L'esterno di Chivu "non scalpita per lasciare Milano, ma dopo cinque stagioni la tentazione può anche venire" si legge sul quotidiano torinese che pone anche l'accento sulla clausola "da 25 milioni di euro, esercitabile entro metà luglio". Clausola che lo scorso anno scorso non fu attivata, ma oggi la situazione è "più delicata da maneggiare".

Il Barcellona si è defilato anche rispetto all'interesse per Alessandro Bastoni, entrato ora nei pensieri del Real Madrid di José Mourinho che "potrebbe fare un doppio sgarbo al suo passato, dopo aver chiarito di voler allenare Nico Paz". Basto dal canto suo "non ha mai nemmeno voluto ascoltare offerte di altri club. E Marotta di recente ha ribadito che resterà". Ma quella del Presidente potrebbe anche essere una delle sue bugie bianche. "Bastoni non è l’unico difensore, o big dell’Inter, nel mirino delle grandi d’Europa", si legge ancora sul quotidiano torinese che parla anche di "attesa di eventuali indiscrezioni attorno a Marcus Thuram".

Se il nome del Tikus piomba sulle pagine del quotidiano praticamente dal nulla, diversa è la situazione legata a Bisseck, sul quale avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco. Altro difensore quindi corteggiato da oltreconfine e sebbene non sia "detto che uno dei due lasci, l'addio del tedesco escluderebbe comunque quello di Bastoni".