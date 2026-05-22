Nel tardo pomeriggio di domani il Bologna scenderà in campo con il lutto al braccio in occasione dell'ultima sfida del campionato di Serie A che si giocherà contro l'Inter al Dall'Ara alle ore 18. La decisione viene presa dal club emiliano per commemorare l'ex Geovani Silva, scomparso lo scorso 18 maggio all'età di 62 anni. 

L'ex centrocampista brasiliano aveva vestito la maglia rossoblù in una stagione, quella del 1989/90, collezionando 27 presenze e due gol.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 17:11 / Fonte: TMW
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.