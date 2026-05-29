C'era una volta Achraf Hakimi, giocatore per il quale l'Inter mise sul tavolo 43 milioni per strapparlo al Real Madrid e portarlo alla corte di Antonio Conte. Un capolavoro tecnico ed economico, perché il marocchino fu cruciale per la conquista del 19esimo Scudetto, dopo la quale fu girato al Paris Saint-Germain per 70 milioni. Da lì in avanti, però, l'Inter ha abbandonato la strada dei colpi onerosi, cambiando strategia e orientandosi più su parametri zero o sulle spese di un certo rilievo per giocatori considerati futuribili come ad esempio quelli di Luis Henrique, Petar Sucic e Andy Diouf l'estate scorsa. Adesso, però, secondo la Gazzetta dello Sport, l'orientamento di Oaktree e della dirigenza nerazzurra potrebbe cambiare.

Marotta, only one shot



Per aggiudicarsi la corsa a Marco Palestra, infatti, l'Inter potrebbe mettere sul tavolo una somma di almeno 50 milioni, cifre che in orbita interista non circolano dai tempi della munifica campagna acquisti voluta nel 2019 da Antonio Conte con l'arrivo in primis di Romelu Lukaku. Il budget stanziato da Oaktree si limiterebbe ad un solo colpo grosso a non più di 50, ma rimarrebbe comunque il margine per un acquisto ad effetto che possa alimentare ulteriormente la fiamma dell'entusiasmo interista e quello dell'allenatore Cristian Chivu, che si sfregherebbe le mani all'idea di ritrovarsi in rosa l'esterno rivelazione del campionato.