In vista del calcio d'inizio dell'ultima partita del campionato, in casa Bologna ha parlato a DAZN il DS Marco Di Vaio: "Per me è stata una buona stagione, contando le quasi 60 partite. L'unica macchia è stato il rendimento casalingo da gennaio in poi che ci ha negato il cammino in Europa. Il cammino in Europa è stato buono, abbiamo perso contro una squadra da Champions League. Nella prima parte di stagione il percorso è stato buono. Quest'annata ci deve insegnare molto, sperando di tornare presto in Europa".

Sul futuro di Freuler e gli altri: "Con Remo ne stiamo parlando con il suo agente, c'è il Mondiale di mezzo e una questione familiare. Anche con Orsolini stiamo parlando col suo agente, conosciamo il suo attaccamento. Speriamo di trovare una soluzione con tutti quanti. De Silvestri? Fa parte del club a prescindere. Per me non è ancora pronto a ritirarsi, ma starà con noi anche in futuro a prescindere dal campo. Il suo futuro è in società al Bologna, è un professionista super e ha un carisma eccezionale. Italiano? L'abbiamo detto più volte: la volontà del club è andare avanti col mister. Con la speranza di trovare una soluzione".