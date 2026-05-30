I rapporti tra l'Inter e l'Atalanta "sono tornati più che buoni dopo il caso Lookman, sanati dall’affare Zalewski e dal saldo asse tra i due club per quanto riguarda le questioni di politica federale", si legge su Tuttosport che apparecchia così il preambolo per arrivare al discorso Marco Palestra. Laterale che a Cagliari si è preso i riflettori prima di tornare tra qualche giorno all'Atalanta dove non sembra essere la pedina ideale nel 4-4-3 di Sarri ma dove non c'è fretta di venderlo.

In caso di addio di Dumfries, Palestra diventerebbe necessario: nonostante una richiesta sui 50 milioni, per accaparrarsi il cartellino ne servono meno". Intanto i dialoghi con il Liverpool per curtis Jones proseguono: l'inglese in questo momento sembra avanti rispetto al romanista Manu Koné, "ammesso che poi opportunità, necessità e valutazioni tecniche non cambino il quadro, o portino a investire per entrambi", si legge addirittura su Tuttosport che pensa in grande e come "ultima, ma non in ordine di priorità" passa in rassegna anche la situazione che riguarda il reparto difensivo.

In difesa "serve almeno un rinforzo se non due: Tarik Muharemovic rimane un obiettivo molto complicato" e ad Oumar Solet "ha ripreso quotazioni". Secondo TS non è stata ancora avviata una vera e propria trattativa da parte dell'Inter "né con il club friulano, né con chi assiste il francese", ma i buoni rapporti con la società friulana fanno ben sperare.