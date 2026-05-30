La trattativa calda per Jones, il debole dell'Inter per Palestra, i nomi per la difesa, i futuri di Bisseck e Stankovic e il fantasista che manca a Chivu.  Nella puntata del Salotto di FcInterNews di ieri Filippo Tramontana ha risposto alle domande degli abbonati e commentato gli ultimi rumors del calciomercato nerazzurro.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 13:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.