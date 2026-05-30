La trattativa calda per Jones, il debole dell'Inter per Palestra, i nomi per la difesa, i futuri di Bisseck e Stankovic e il fantasista che manca a Chivu. Nella puntata del Salotto di FcInterNews di ieri Filippo Tramontana ha risposto alle domande degli abbonati e commentato gli ultimi rumors del calciomercato nerazzurro.