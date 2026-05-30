Marcus Thuram fa tendenza. Gli occhiali scuri coi quali l'attaccante francese ha reso ancora più iconica la festa per il doppio trionfo Scudetto-Coppa Italia dell'Inter di Cristian Chivu è diventata modello di esultanza in particolare per Patrick Cutrone, attaccante del Monza che ieri ha potuto festeggiare il ritorno in Serie A dopo la finale playoff contro il Catanzaro, nella quale i brianzoli hanno avuto la meglio grazie al miglior piazzamento nella regular season dopo il 2-2 aggregato. L'ex giocatore di Milan, Como e Parma si è presentato infatti in zona mista con occhialoni da sole glamour per parlare ai cronisti dopo il successo. "Ho visto che li mettevano tutti, li metto anche io; ho un po' copiato...", ammette sorridendo.

Onore al Catanzaro, ma complimenti a noi

Cutrone non nasconde di aver vissuto la partita di ieri con un certo panico, vista la prestazione della squadra di Alberto Aquilani: "Paura? Sinceramente sì, loro hanno fatto una grande partita mentre noi siamo calati in certi momenti. Però l'abbiamo portata a casa; secondo me abbiamo fatto un grande campionato, 76 punti non sono pochi. Poi i playoff sono un campionato a parte. Complimenti a loro ma soprattutto a loro per quanto fatto quest'anno". Per Cutrone ci sarà ora la possibilità di tornare a giocare a San Siro, stadio col quale rivela di avere "un feeling speciale, essendo cresciuto nelle giovanili del Milan. Quando entravo lì mi caricavo, sogni di giocare lì da bambino. Poi giochi con la tua squadra del cuore, che ti ha fatto diventare uomo e calciatore. Giocare lì è qualcosa di magico".