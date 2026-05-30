Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, non le ha mandate a dire nel corso del suo intervento nell'ambito Premio Nazionale Telenord - Gianni Di Marzio. Quando si è trattato di parlare di stadi, il dirigente orobico non si è nascosto dietro mezzi termini: "Io ho girato in tutta l'Europa. Vado in città bruttissime e trovo stadi meravigliosi. Poi vado in Italia, scopro realtà uniche con dei profumi che sono anche solo di focaccia, di brioche e di marmellata. Poi arrivi negli stadi e sono dei cessi; non è possibile. Senza una mano non andiamo da nessuna parte. Usciamo da delle Olimpiadi dove lo Stato ha messo 4 miliardi e con un successo planetario dell'Italia. Ma com'è possibile?", conclude amaro Percassi.
Sezione: News / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 11:15 / Fonte: Telenord
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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