Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, non le ha mandate a dire nel corso del suo intervento nell'ambito Premio Nazionale Telenord - Gianni Di Marzio. Quando si è trattato di parlare di stadi, il dirigente orobico non si è nascosto dietro mezzi termini: "Io ho girato in tutta l'Europa. Vado in città bruttissime e trovo stadi meravigliosi. Poi vado in Italia, scopro realtà uniche con dei profumi che sono anche solo di focaccia, di brioche e di marmellata. Poi arrivi negli stadi e sono dei cessi; non è possibile. Senza una mano non andiamo da nessuna parte. Usciamo da delle Olimpiadi dove lo Stato ha messo 4 miliardi e con un successo planetario dell'Italia. Ma com'è possibile?", conclude amaro Percassi.