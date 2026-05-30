"L’Inter continua a lavorare sull’affare Curtis Jones", scrive anche Fabrizio Romano nel suo breve aggiornamento social di questa mattina sulla questione che riguarda l'Inter e il giocatore del Liverpool messo nel mirino dai campioni d'Italia che continuano le loro negoziazioni per portare a casa il centrocampista inglese.

Romano ricorda l'interesse dei nerazzurri per il classe 2001 mostrato già lo scorso gennaio, quindi nella scorsa finestra di trasferimenti dei giocatori. Ma le vicissitudini del caso avevano reso infattibile l'operazione, ma solo momentaneamente. In Viale della Liberazione non è mai stato depennato dalla lista dei desideri e al contrario rimane in cima alla suddetta lista. Il giocatore, è fatto noto, piace molto a Cristian Chivu che spera proprio di accogliere Jones alla Pinetina non troppo in là. Ma l'accordo tra le due società non è ancora vicino.

La cifra proposta dall'Inter alla dirigenza del Liverpool è di 20 milioni di euro e non è considerata dagli inglesi un'offerta sufficiente per chiudere l'affare che è in corso e per il quale si attendono ulteriori passi avanti e aggiornamenti.