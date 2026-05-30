L'ex patron del Napoli, Corrado Ferlaino è entusiasta del post-Conte: "Serve uno come Massimiliano Allegri", ha detto alla Gazzetta dello Sport dove ha ampiamente commentato il colpo di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte. "Ha vinto scudetti e coppe, è arrivato in finali di Champions, ha allenato i grandi giocatori e quindi sa come comportarsi. Un allenatore oggi deve pure gestire. Mi pare abbia la personalità giusta. E poi, due vittorie basteranno a convincersi: i successi finiscono per mettere sempre d’accordo" ha detto sicuro sulla prossima guida dei partenopei.

Al Napoli c’è competenza, è certo Ferlaino che aggiunge: "c’è una squadra che ha dei valori molto forti, come sottolineato con Conte, con il quarto titolo, con questo secondo posto che vale l’Europa che conta. Allegri: il risultatista? Vi sembra poco. Lotta per gli scudetti sistematicamente o per la qualificazione in Champions. Non mi sembrano dettagli".

Chi vincerà il prossimo titolo?

"E che dubbi ha! Il Napoli".