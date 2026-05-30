Momento unico per gli Inter Club della Puglia, regione che storicamente raccoglie un gran numero di sodalizi di tifosi interisti. I dati del resto non mentono: con oltre 100 club e quasi 20.000 soci, la Puglia si posiziona come seconda regione per presenza di Inter Club in Italia, subito dopo la Lombardia. Nell'ultimo fine settimana, i rappresentanti dei vari club hanno avuto la possibilità di immergersi completamente nel mondo nerazzurro.

I soci degli IC pugliesi si sono ritrovati il 28 maggio a Bari e il 29 maggio a Foggia, con numerosi partecipanti per ognuno dei due appuntamenti, e in entrambe le occasioni hanno avuto l'opportunità di incontrare una Legend nerazzurra come Andrea Ranocchia in un meet&greet esclusivo. I partecipanti sono stati protagonisti una sessione dedicata di foto e autografi con l'ex difensore, condividendo con lui la propria passione per l'Inter attraverso ricordi e momenti indimenticabili.