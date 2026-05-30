Terremoto in arrivo in casa Liverpool: Arne Slot è stato esonerato dalla guida tecnica dei Reds. Dopo le notizie degli ultimi minuti, è arrivato anche il comunicato ufficiale col quale la formazione della Merseyside conferma che Slot lascerà dopo due stagioni il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che è già in corso la procedura per la nomina del suo successore. Nella nota è presente anche un ringraziamento per aver gestito bene la squadra nel momento tragico della scomparsa di Diogo Jota, per poi aggiungere: "Siamo giunti collettivamente alla conclusione che un cambiamento è necessario affinché il club possa continuare a progredire. Ripeto, va sottolineato che non si tratta di una decisione presa alla leggera, tutt'altro.. a conclusione a cui siamo giunti si basa sulla convinzione che la traiettoria della squadra possa essere affrontata al meglio attraverso un cambio di direzione. Ciò non sminuisce il lavoro svolto da Arne qui, né il rispetto che nutriamo per lui. Né è un riflesso del suo talento. Piuttosto, indica la necessità di un approccio diverso. Arne ci lascia con la nostra gratitudine, con un titolo di Premier League in bacheca e con la consapevolezza che lui e la sua famiglia saranno sempre i benvenuti ad Anfield".

Jones, destino tutto da decidere

Il favorito per la sua sostituzione è quell'Andoni Iraola che ha fatto faville nell'ultima Premier League con il Bournemouth e che era finito anche nel mirino del Milan. Inevitabilmente, la decisione del Liverpool di dare il benservito a Slot può avere ripercussioni su quella che sembrava una trattativa ben instradata, quella che potrebbe portare Curtis Jones all'Inter. La posizione del centrocampista inglese potrebbe essere rivalutata in base ai pensieri del nuovo allenatore che potrebbe anche decidere di puntare su di lui. Tutto in divenire, dunque, così come per l'eventuale operazione per l'acquisto di Denzel Dumfries.