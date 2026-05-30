C'è anche un pizzico di derby di Milano a fare da contorno alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal in programma fra qualche ora a Budapest. Nell'albergo che ospita le leggende del calcio invitate per l'occasione sono presenti anche Javier Zanetti e Paolo Maldini, storici capitani di Inter e Milan, che una volta incrociatisi nella hall si sono lasciati andare ad un bellissimo abbraccio, come ai vecchi tempi. Lo stesso Zanetti ha commentato sui suoi social l'incontro con lo storico amico e avversario di mille battaglie: "Sempre un piacere vedere Paolo, rispetto assoluto".