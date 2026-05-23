Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pirotecnico pareggio tra Bologna e Inter nella trentottesima giornata della Serie A 2025/26 è intervenuto in conferenza stampa Eivind Helland. Il difensore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Ecco quanto raccolto da TMW:

È soddisfatto di ciò che ha fatto finora con il Bologna? Quali sono le sue sensazioni per il futuro?

"Sono arrivato a gennaio e non ho giocato per molto tempo, ma mi sono allenato molto ed ho avuto una chance nelle ultime sei gare. Sono contento di come ho approcciato quest'ultimo periodo. Nella prossima stagione vogliamo competere in Serie A e magari vincere la Coppa Italia".

L'ha aiutata nell'ambientamento a Bologna la presenza di Heggem?

"Credo di essere cresciuto molto partita dopo partita: mi ha aiutato giocare per trovare continuità. Con Heggem ci siamo divertiti giocando insieme, la sua presenza mi ha aiutato molto".

Cosa può farci vedere ancora? Si aspetta di essere protagonista il prossimo anno?

"ll mio approccio non è stato facile ma ho sempre continuato ad allenarmi e crederci. La cosa più importante è stata che il club abbia creduto in me. Nel finale di stagione ho potuto dimostrare quello che so fare. Nella prossima stagione voglio continuare a crescere come giocatore e dimostrare di poter fare la differenza", ha concluso.