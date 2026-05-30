Un nuovo documentario sui calciatori con doppia cittadinanza in Svizzera mostra quanto possa essere grande il dilemma di dover scegliere una Nazionale. Questo il senso del nuovo documentario della serie 'The Belonging', girato a San Gallo e che vede protagonisti due giocatori passaportati della Nazionale elvetica come Manuel Akanji e Breel Embolo. I creatori della serie hanno seguito Embolo e Akanji, di origini rispettivamente camerunesi e nigeriane, per sei anni per realizzare questo documentario sul destino dei calciatori con doppia cittadinanza svizzera. La serie andrà in onda a partire dal 3 giugno su Sky Schweiz e Blue Entertainment.
Nessuno in Nigeria spingeva per Akanji in Nazionale
Questa la testimonianza del difensore dell'Inter: "Per Breel (che ha definito la sua decisione una delle più difficili da prendere nella sua vita, ndr), la situazione era completamente diversa dalla mia. Nel 2017, è arrivato il momento di scegliere e la nazionale svizzera mi ha contattato. Avevo sempre desiderato giocare per la Svizzera. Ma nessuno in Nigeria si stava impegnando. Altrimenti, avrei dovuto riconsiderare la mia decisione con molta attenzione". Adesso, però, il peso di quella scelta non si avverte più e in entrambi c'è la voglia di fare il massimo per la Nati ai Mondiali: "Siamo orgogliosi di giocare per la nazionale svizzera e non ci siamo mai pentiti della nostra scelta".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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