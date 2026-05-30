Ottenuta la salvezza nelle battute finali del campionato di Serie B, il Padova ora lavora alla prossima stagione. Prima questione da risolvere, riporta Gianluca Di Marzio, è quella dell'allenatore: il nome in pole position per rimpiazzare Roberto Breda è quello di Antonio Calabro, protagonista della promozione in B e di due salvezze consecutive con la Carrarese; altri nomi nella lista biancoscudata sono quelli di Giorgio Gorgone, reduce dalla retrocessione con il Pescara nonostante un gran lavoro fino a sfiorare l'impresa, e di Michele Mignani, in questa stagione al Cesena prima dell'esonero.

Dopo Di Maggio, si rinforza l'asse con l'Inter?

La dirigenza patavina si muove anche per rinforzare la squadra. E si guarda soprattutto in casa Inter, da dove lo scorso anno fu preso in prestito il centrocampista Luca Di Maggio. Adesso, i nomi che piacciono in riva al Bacchiglione sono quelli di Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 e di Matteo Cocchi, terzino sinistro del 2007, entrambi perni della formazione Under 23 e visti anche in prima squadra, soprattutto in occasione dell'ultima giornata di campionato a Bologna dove Topalovic è entrato a referto con l'assist per Andy Diouf per il gol del 3-3.