La trattativa per il passaggio all'Inter di Curtis Jones sembra addirittura più avanzata di quanto si pensi. A riferirlo è il giornalista del Daily Mail Lewis Steele, che ai microfoni del portale specializzato Anfield Index ha espresso una certezza in merito al centrocampista inglese del Liverpool: "Allo stato attuale, è probabile che Curtis Jones se ne vada. Le persone con cui ho parlato in Italia mi suggeriscono che la situazionesia un po' più avanzata di quanto pensiamo qui".

Steele ha aggiunto che all'Inter credevano di aver "già parlato con l'entourage di Jones e di aver discusso di soldi". Tuttavia, il problema resta tra i club, con Steele che affermava che il Liverpool voleva "35 milioni" mentre l'Inter voleva più spendere una somma vicina ai 20 milioni, "credo in euro. Faccio fatica a immaginare uno scenario in cui Curtis rimanga al Liverpool, almeno fino alla fine di maggio", ha concluso.