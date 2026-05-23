Juan Miranda, giocatore del Bologna, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine dei primi 45' dell'ultima sfida di campionato contro l'Inter: “Stiamo facendo una grande partita, dobbiamo tenere più la palla. L’Inter è forte tatticamente, sarà un secondo tempo duro”.
Sezione: L'avversario / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 19:06
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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