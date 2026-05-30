Nella sua breve parentesi all'Inter, Rafa Benitez, ex allenatore nerazzurro, ha avuto modo di avere alle sue dipendenze l'attuale tecnico Cristian Chivu, reduce dal doppio trionfo stagionale alla sua prima annata da head coach interista. E da Budapest, a poche ore dalla finale di Champions League, lo spagnolo tesse le lodi di Chivu ai microfoni di Sky Sport: "Quando era un mio giocatore era molto intelligente, ma onestamente all'epoca non lo immaginavo nelle vesti di allenatore. All'inizio si diceva che avrebbe fatto fatica per via della poca esperienza, ma devo dire che ha dimostrato grande intelligenza. Ha tra le mani una squadra forte e, quando le cose stanno così, il compito diventa più facile. Se cerchi di inventare cose strane ti complichi la vita, ma con una rosa competitiva e un allenatore intelligente, i campionati si vincono".